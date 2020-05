Auto slaat over de kop en belandt in weiland

Op de Veenakkers in Emmer-Compascuum is woensdagmiddag door onbekende oorzaak een auto over de kop gevlogen.

Weiland

De bestuurder is met zijn auto via de bermsloot op zijn dak in het naastgelegen weiland tot stilstand gekomen. De bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Emmen. Een berger zal het voertuig uit het weiland slepen.