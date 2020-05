Rechter dwingt oma foto's kleinkinderen te verwijderen

Onmin

De vrouw en haar dochter leefden al enige tijd in onmin. De dochter heeft 3 minderjarige kinderen. De dochter heeft samen met haar ex het ouderlijk gezag over het oudste kind en ze heeft alleen het ouderlijk gezag over haar andere 2 kinderen. Het oudste kind woonde een aantal jaar bij de vrouw en haar man, zijn oma en opa.

Facebook en Pinterest

De vrouw plaatste in die tijd – maar ook daarna - foto’s van haar kleinkinderen op Facebook. Dit zonder toestemming van haar dochter, die de vrouw vervolgens sommeerde om de foto’s te verwijderen. De dochter wil haar kinderen om privacy-redenen beschermen. Ook haar ex-partner gaf geen toestemming voor plaatsing. Verder plaatste de vrouw zonder toestemming een foto van haar dochter en kleinkinderen op Pinterest. Omdat de vrouw weigerde de foto’s te verwijderen, stapte haar dochter naar de kortgedingrechter.

Auteurswet niet van toepassing

Niet gebleken is of de vrouw of de dochter de foto’s heeft gemaakt. De kortgedingrechter oordeelt dat daarom de bepalingen van de Auteurswet niet van toepassing zijn. Wel zijn in dit geschil de AVG en UAVG van toepassing, omdat niet gebleken is dat de vrouw de foto’s slechts gebruikt voor een persoonlijke activiteit. Onduidelijk is in hoeverre zij haar Facebook account heeft afgeschermd voor derden.

Geen toestemming

In de UAVG is bepaald dat voor het plaatsen van foto’s van kinderen onder de 16 jaar toestemming nodig is van de wettelijke vertegenwoordiger. De kinderen van de dochter zijn allemaal jonger dan 16 jaar, waardoor haar toestemming nodig is. In het geval van het oudste kind is ook toestemming van de vader nodig. Omdat zij allebei geen toestemming geven, moet de vrouw de foto van haar oudste kleinkind op Facebook verwijderen.

AVG en UAVG

Daarnaast moet de vrouw een foto van haar dochter met haar kleinkinderen van Pinterest afhalen. Verder verbiedt de kortgedingrechter – op basis van de AVG en UAVG – dat de vrouw zonder toestemming nog foto’s van haar kleinkinderen op social media plaatst. Het emotionele belang van de vrouw leidt in dit kader niet tot een ander oordeel.

Dwangsom

Als de vrouw de foto’s niet verwijdert, moet ze een dwangsom betalen. De kortgedingrechter houdt rekening met het feit dat de vrouw Pinterest niet meer gebruikt, waardoor het misschien meer tijd kost om de foto te verwijderen.