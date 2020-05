Drie vijftienjarigen aangehouden na steekincident Lelystad

In Lelystad heeft de politie drie jongens aangehouden na een steekincident. Bij het incident liepen twee eveneens 15-jarige jongens verwondingen op. De politie heeft de zaak in onderzoek. Om duidelijkheid te krijgen over wat er precies gebeurd is kan de politie informatie van getuigen goed gebruiken.

Tegen 19.45 uur ’s avonds op dinsdag 12 mei werd de politie gebeld over een steekincident op straat vlakbij de Kinselmeerstraat in Lelystad. In de omgeving stuitten de agenten inderdaad op twee gewonde jongens. Ook de ambulance was snel ter plaatse om medische zorg te verlenen. De slachtoffers zijn uiteindelijk enige tijd in het ziekenhuis geweest voor medische behandeling.

In de omgeving is ook direct het onderzoek gestart en zijn getuigen gehoord. Dat leidde al snel tot de aanhouding van drie jongens. Alle betrokkenen komen uit Lelystad. Over de aanleiding van het incident en de precieze toedracht staan op dit moment nog vragen open. De politie komt daarom graag in contact met meer getuigen.