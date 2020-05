Explosief afgegeven op politiebureau in Heerlen

Bij een politiebureau in Heerlen is woensdagavond een aangetroffen explosief afgegeven.

De politie laat weten dat een deel van de Stationsstraat is afgesloten uit veiligheidsoverweging. Ook een deel van het politiebureau is ontruimd. De EOD is onderweg om het projectiel te inspecteren.