'Kantje boord' voor hoogbejaarde in De Punt

Balanceren op het randje

Hier wilde een oudere man met zijn auto draaien op het fietspad maar dat ging even niet helemaal goed en de auto bleef balanceren op de rand van de kade van het Noord-Willemskanaal.

Wel hevig geschrokken, niet gewond

Een toevallige passant heeft de onfortuinlijke man uit de auto gehaald en overgedragen aan de ambulancedienst. De man bleek niet gewond maar wel hevig geschrokken. Het is niet bekend of de man in zijn auto een navigatiesysteem had en daardoor verkeerd was gereden.