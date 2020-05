Drill-Rap video leidt politie opnieuw naar wapen

Het Arrestatie Team (AT) heeft op donderdag 14 mei een inval gedaan in een woning in het centrum van Amsterdam. De inval vond plaats nadat de politie kennis had genomen van een drillrap videoclip op sociale media waarin een vuurwapen werd getoond.

Het AT hield bij de inval een 29-jarige Amsterdammer aan.

Als in een videoclip messen of wapens worden gebruikt is er sprake van verdenking van wapenbezit. Er is een doorzoeking geweest in de woning en hierbij is munitie aangetroffen en in beslag genomen door de recherche. Het vuurwapen is niet aangetroffen. De verdachte is inmiddels heengezonden, maar blijft nog verdachte in het onderzoek.