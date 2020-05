Man uit Enschede opgepakt voor mensensmokkel

De man werd gecontroleerd in zijn woonplaats in het kader van Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV). Deze controles worden uitgevoerd om grensoverschrijdende criminaliteit en illegale grensoverschrijding tegen te gaan.



Tijdens de controle bleek een 35-jarige Colombiaanse vrouw, die in zijn auto zat illegaal in Nederland te verblijven.



Hierop is de man aangehouden als verdachte van mensensmokkel. Hij zit vast voor verder onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie.