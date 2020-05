Vrouw gewond bij steekpartij in Tegelen

De politie onderzoekt een steekincident tussen een man en vrouw waarbij zaterdagmiddag in pand aan de Kaldenkerkerweg in Tegelen.

Rond 13.25 uur kregen de hulpdiensten melding van een het steekincident tussen man en vrouw. De vrouw liep een steekwond op en is overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling. De mannelijke verdachte kon korte tijd later door agenten worden aangehouden. De politie onderzoekt wat de aanleiding is voor het steekincident.