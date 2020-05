Dode pony veulens geen misdrijf

Uit onderzoek van de dierenpolitie is gebleken dat er vooralsnog geen sprake is geweest van een misdrijf met betrekking tot het aantreffen van de dode veulens in Scharwoude. De dierenpolitie heeft vele tips binnengekregen.

De dierenpolitie had een onderzoek ingesteld naar de persoon of personen die deze week dode veulentjes hebben gedumpt bij een parkeerplaats aan de Zesstedenweg in Scharwoude. Getuigen hiervan werden verzocht hun info te delen met de dierenpolitie of met Meldpunt 144.

Afgelopen week werden twee dode pony veulens aangetroffen nabij een parkeerplaats aan de Zesstedenweg en de Weelsloot;

- het eerste pasgeboren overleden veulen werd op dinsdagmiddag 12 mei aangetroffen

- het tweede dode veulen werd een paar dagen later in die omgeving gevonden, op vrijdagavond 15 mei, eveneens nabij de parkeerplaats aan de Zesstedenweg.

Geen misdrijf

Naar aanleiding van die tips lijkt een misdrijf uitgesloten en het onderzoek zal verder worden afgerond.