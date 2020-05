Politie op zoek naar aanrander van jonge meiden

In de afgelopen twee maanden zijn door vermoedelijk dezelfde man twee aanrandingen gepleegd, waarbij jonge meiden van pas 13 en 18 jaar het slachtoffer waren. 'De incidenten gebeurden op 25 maart en 15 mei 2020 in Casteren en Hulsel. Deze locaties liggen maar een paar kilometer bij elkaar vandaan', zo laat de politie woensdag weten.

Molendijk in Hulsel

Op vrijdagmiddag 15 mei werd een 13-jarig meisje op de Molendijk in Hulsel aangerand door een onbekende man. De dader trok haar ter hoogte van de schuilhut op die weg mee de bosjes in, waar hij haar knevelde. Hij nam het meisje mee naar een vennetje, zo’n 50 meter verderop. Twee voorbijgangers hoorden het meisje gillen en schoten haar te hulp. De dader ging er eerst te voet en daarna in een auto vandoor.

Wagenbroeken in Casteren

Al een paar weken eerder, op woensdag 25 maart, werd een 18-jarige vrouw het slachtoffer van een aanranding op de Wagenbroeken in Casteren. Dit gebeurde tussen ongeveer 18.10 en 18.50 uur, nabij een soortgelijke schuilhut. De vrouw deed daarvan aangifte en de recherche nam de zaak in onderzoek. We gaan op dit moment uit van dezelfde dader.

De dader

Volgens beide slachtoffers en getuigen gaat het om een blanke, op het oog kale man, die nog wel gemillimeterd haar zou hebben. Zij spreken over een stevig postuur met een bierbuikje. Hij wordt geschat op ongeveer 35 a 40 jaar en hij zou zo’n 1.70 a 1.75 meter lang zijn. Het lijkt erop dat de man de omgeving vrij goed kent en daarom vermoeden wij dat hij in de streek woont of daar regelmatig komt.

Goed signalement

'We hebben aan de hand van de verklaringen van slachtoffers en getuigen een goed signalement van de dader. Ook hebben we een goed beeld van de auto waarin hij zich verplaatst.

De dader kwam in zijn handelen wat onhandig over. Hij geeft het beeld van iemand die waarschijnlijk niet goed weet hoe hij met vrouwen om moet gaan en misschien in het dagelijks leven moeite heeft om met vrouwen contact te maken', aldus de politie.

Goed gepoetste auto

De man reed in een blauwe stationwagen, zeer waarschijnlijk een Opel Astra van het model 2004 – 2010, soortgelijk qua model en kleur als de auto op de foto. Meerdere getuigen spraken over een opvallend nette, zeer goed gepoetste auto. De auto stond in de directe omgeving van de plek van de aanrandingen geparkeerd.