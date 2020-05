Provincie Overijssel start actie: 1.1 miljoen bomen erbij

Voor elke inwoner 1 boom! Samen met Matthijs Nijboer, directeur Natuur & Milieu Overijssel (NMO), heeft gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel op maandag 18 mei de starthandeling verricht voor het lanceren van het platform www.iedereeneenboom.nl.

Iedereen kan meedoen

Mede namens de andere partners uit natuur voor Elkaar zoals Landschap Overijssel en Overijssels Particulier Grondbezit roepen de twee voortouwnemers NMO en de provincie iedereen op om mee te helpen bij het planten van 1.1 miljoen bomen in Overijssel. Kijk voor meer informatie op www.iedereeneenboom.nl.

Lees en help mee

Naast de actuele teller, die vandaag woensdag 20 mei al op 17.450 bomen staat, is daar een overzicht te zien wat er allemaal gebeurt in de verschillende buurten en regio’s. Helpen kan door zelf een boom te planten en deze aan te melden op de website. Maar grond beschikbaar stellen, een projectidee delen of voor cofinanciering zorgen behoort ook tot de mogelijkheden.

Provincie stelt ook grond ter beschikking

Provincie Overijssel stelt zelf ook grond beschikbaar om bij te dragen aan de 1.1 miljoen bomen: namelijk 44 hectare, een kleine 80 voetbalvelden. Gert Harm ten Bolscher: 'Natuur is overal in Overijssel te vinden en niet alleen in de beschermde natuurgebieden, maar juist in onze directe woonomgeving. Je eigen tuin, het park of de boomgaard waar je vaak langs komt. Wij willen de natuur dichter bij onze inwoners brengen en hun initiatieven steunen! Bomen maken onze wereld mooier. Ze zijn het thuis voor vele vogels, insecten en andere kleine dieren. En bovendien zorgen ze voor schone lucht, schaduw en droge(re) voeten na een flinke regenbui.’

Matthijs Nijboer vult aan: ‘En heb je afgelopen tijd een nieuwe boom geplant? Meld hem aan, dan telt-ie mee met de 1.1 miljoen! Zo verhuist Overijssel #inhetbos!’.

Natuur voor Elkaar: natuur dichterbij

Iedereen een boom is een project van Natuur voor Elkaar: samen met vele partners brengen we natuur dichter bij inwoners en werken we aan het Beleven, Benutten en Beschermen van ons groen.