Nederland recreëert met o.a. volle wegen naar de kust

De Veiligheidsregio Zeeland roept mensen op om vooral niet naar de stranden te komen. Op twitter laat zij weten: ‘Zoals verwacht zoeken mensen onze provincie weer op. Er zijn best nog rustige plekjes waar drukte vermeden kan worden en afstand bewaard kan worden. Gelet op de te verwachten drukte aan de kust is het niet meer verstandig om nu naar Zeeland te vertrekken’.

Zowel in Zeeland en Noord-Holland zijn al verschillende wegen afgesloten om bezoekers van het strand te weren.

Niet alleen richting en op de stranden is het druk. Ook langs bekende fiets- en vaarroutes is het druk. In de Amstel en aangrenzende wateren wordt al gezwommen door de jeugd.