ProRail nog volop bezig met herstelwerk aan bovenleiding Hooghalen

Zaterdag

Bij de ernstige aanrijding ontstond grote schade aan sporen, bovenleiding en trein. De voorste wielen van de trein raakten ontspoord. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de ontspoorde trein weer op het spoor gezet. De beschadigde bovenleiding moest aan de kant, zodat een diesellocomotief bij de trein kon komen. Daarna is aan het eind van de morgen de trein met aangepaste snelheid afgesleept richting Amersfoort.

Omvangrijk herstelwerk

In de nacht van vrijdag op zondag zijn ook materialen aangevoerd om alle schade te herstellen. Die schade is groot en er is veel inzet van mensen en materieel nodig. Aannemer ASSET-rail werkt met ProRail aan reparatie van 3 portalen, 560 dwarsliggers en 300 meter spoorstaaf. Speciale machines rijden af en aan om de werkzaamheden te klaren.

Update zondag

Vanaf vrijdagavond is dag en nacht hard doorgewerkt door een grote ploeg spoorwerkers. Er zijn machines ingezet die spoorwerk kunnen doen en speciale voertuigen om aan de bovenleiding te werken. Toen de trein zaterdag aan het eind van de morgen eenmaal naar Amersfoort was weggesleept is het werk aan de infra begonnen.

Beschadigde bovenleiding

Eerst is de beschadigde bovenleiding aan de kant gehaald. Er is gewerkt aan de vervanging van de bovenleidingsmasten die we met fundering en al vernieuwen. Er zijn dwarsliggers onder het spoor geplaatst. 'Vandaag werken we verder aan bovenleiding, afwerking van het spoor met ballast (spoorgrind) en testen van veiligheidssystemen. De verwachting is nog steeds dat we maandagmorgen 6.00u halen, maar check je reisplanner voor vertrek', aldus ProRail.