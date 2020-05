Brandweer Emmen wordt moe van kleine brandjes in Emmerhout

Vannacht was in het stuk bos bij de Houtweg een brandhaard aangetroffen. Daar was wc-papier om bomen gewikkeld om ervoor te zorgen dat het sneller vlam zou vatten. De politie heeft kort gezocht naar mogelijke aanstichters van de brand, maar die werden niet gevonden.