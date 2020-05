Vijf redenen om voor jezelf te beginnen

Je ziet het: er kunnen uiteenlopende redenen zijn waarom je een eigen bedrijf zou willen beginnen. In dit artikel zetten we er vijf voor je op een rijtje.

1) Meer vrijheid

Elke dag naar je baas voor een baan van 9 tot 5. Vrij moeten vragen voor een bezoek aan de makelaar of de tandarts en je vakantie al ruim van te voren moeten inplannen op het rooster… Als je in loondienst bent, heb je vaak te maken met maar weinig vrijheid in je doen en laten. Voor veel mensen is dat een belangrijke trigger om de overstap te willen maken naar een eigen bedrijf.

2) Doen wat je leuk vindt

Hoe vaak komt het niet voor dat iemand voor een baas werkt, maar eigenlijk werk heeft dat helemaal niet leuk is? Zij hebben die baan ooit tijdelijk aangenomen met het idee om snel werk te vinden dat wel aansluit bij hun interesses. Totdat het opeens tien jaar later is en ze nog steeds vastzitten in het juk van die eerste tegenvallende baan. Door voor jezelf te beginnen kun je eindelijk gaan doen wat je echt leuk vindt.

3) Een beter inkomen

Het verkrijgen van een beter inkomen wordt soms genoemd als reden om een eigen bedrijf te starten. Werk je al jarenlang in loondienst, is er veel vraag naar jouw vakgebied en zit je tegen je salarisplafond aan? Dan is het zeker een optie om voor jezelf te beginnen.

Niet iedereen zal direct veel inkomsten hebben. Als je in het begin te krap bij kas zit, is het wellicht in de beginperiode nodig om tijdelijk geld te lenen. Doe dit echter op een verstandige manier, want je weet.. geld lenen, kost geld…

4) Dromen najagen

De volgende reden om voor jezelf te beginnen, sluit hier naadloos op aan. Altijd al een bed & breakfast willen beginnen? Of een duikschool willen starten in het buitenland? Door een eigen bedrijf te beginnen zijn de mogelijkheden ineens eindeloos. Kun je eindelijk die lang gekoesterde droom in vervulling laten gaan.

5) Betere balans

En wat ook niet onbelangrijk is: door voor jezelf te gaan beginnen ben je in staat om een betere werk-privébalans te creëren. Je beheert namelijk je eigen agenda. Maar pas ook op voor de valkuil waarbij zaken juist in elkaar gaan overlopen. De werkdag houdt namelijk niet altijd precies om 17.00 uur op. Bewaak dus goed je grenzen en zorg voor de ultieme balans tussen werk en privé.