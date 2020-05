Provincie Zuid-Holland erkent dat onderhoud hefbrug Boskoop beter moet

Constructieve veiligheid niet gegarandeerd

Het onderzoek naar beheer en onderhoud van de hefbrug Boskoop is uitgevoerd door de onafhankelijke provinciale onderzoeksafdeling, de Eenheid Audit en Advies (EAA). De aanleiding voor het onderzoek was de plotselinge afsluiting van de hefbrug Boskoop op 10 oktober 2019. Uit een beoordeling door het Ingenieursbureau Rotterdam bleek die dag dat de constructieve veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd.

Veiligheid staat voorop

Het provinciebestuur realiseert zich dat de situatie die heeft geleid tot het onmiddellijk afsluiten van de hefbrug Boskoop niet had mogen ontstaan en trekt zich de bevindingen uit het rapport aan. Het is de taak van de provincie om er voor te zorgen dat de bruggen en sluizen veilig gebruikt kunnen worden. 'Wij willen hierbij geen enkel risico nemen en sluiten een brug af of beperken het gebruik zodra sprake is van een onveilige situatie. Bij de hefbrug in Boskoop bleek een aantal versterkingen nodig die in het verleden ten onrechte niet waren aangebracht. Deze versterkingen zijn inmiddels aangebracht. Op dit moment heeft de provincie Zuid-Holland geen onveilige bruggen of sluizen', aldus de provincie.

Lering trekken

Het rapport schetst een duidelijk beeld van de manier waarop het onderhoud aan de brug is uitgevoerd vanaf het groot onderhoud in 1990 tot aan oktober 2019. Het rapport maakt duidelijk dat de hefbruggen veel meer onderhoud en inspecties vragen dan de andere bruggen in onze provincie. De provincie erkent dat het onderhouden van de hefbrug Boskoop in de onderzochte periode op veel punten beduidend beter had gekund en gemoeten.

Verbeterpunten

In het rapport staan zowel verbeterpunten voor de Dienst Beheer Infrastructuur (DBI), die onder andere het beheer en onderhoud uitvoert van provinciale wegen, bruggen en sluizen in Zuid-Holland, als voor de gehele organisatie. Specifieke punten voor DBI zijn bijvoorbeeld het vergroten van de samenhang tussen dagelijks beheer en groot onderhoud en het beschouwen van de brug als geheel in plaats van onderdelen alleen afzonderlijk te inspecteren. Een aanbeveling die voor de provincie als geheel geldt is dat het informatiebeheer en de archivering verbeterd moeten worden. De provincie herkent deze verbeterpunten en is ermee aan de slag.