Aanrijding in Den Bosch

Op de Rompertsebaan in Den Bosch is donderdagmiddag omstreeks 13:50 uur een ongeval gebeurt waarbij drie voertuigen betrokken bij zijn. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet precies duidelijk.

Twee auto’s zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd, een derde betrokken auto had slecht lichte schade en kon op eigen kracht zijn weg vervolgen. De politie heeft de betrokkene ondersteund met het invullen van een schadeformulier en regelde korte tijd het verkeer. Een persoon is nagekeken in de ambulance. Over de aard van het letsel is niets bekend.