BMW uitgebrand voor garagebedrijf op Ekkersrijt in Son

Donderdagmiddag omstreeks 15:30 uur is de brandweer gealarmeerd voor een autobrand op industrieterrein Ekkersrijt in Son.

Ter plaatse stond voor de deur van een garagebedrijf een BMW in brand. Brandweerlieden hebben de auto met schuim geblust, om de motorkap open te krijgen is een hydraulische spreider gebruikt. De BMW kan als verloren worden beschouwd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is ons niet bekend.