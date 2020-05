Politieactie in onderzoek Jelle Leemans

Een rechercheteam van de politie, specialisten van de Landelijke Eenheid en het NFI hebben woensdag 27 mei in het bosgebied nabij Rucphen onderzoek gedaan in verband met de verdwijning van Jelle Leemans.

De Belg is al sinds 2013 vermist. De Belgische en Nederlandse politie doen sinds die vermissing samen onderzoek in de zaak. Eerder werden al twee verdachten aangehouden, maar die zijn vanwege gebrek aan bewijs weer in vrijheid gesteld. De afgelopen jaren werd onder andere in Roosendaal, Rucphen en Nispen onderzoek gedaan in de zaak. Het onderzoek naar de verdwijning van Jelle loopt nog steeds. Een TGO-team van de politie houdt zich hier bezig.