Man (19) vannacht omgekomen bij ernstige aanrijding met spookrijder op A12

In de nacht van donderdag op vrijdag is een 19-jarige man om het leven gekomen na een ernstige aanrijding op de A12 ter hoogte van Maarsbergen. Dit meldt de politie vrijdag.

Spookrijder

Rond 04.30 uur kwamen er meerdere meldingen binnen van getuigen die een spookrijder op een personenauto hadden zien botsen. Alle hulpdiensten kwamen en de weg werd afgezet. Eén van de twee inzittenden van de aangereden auto was dodelijk gewond geraakt. Het gaat om een 19-jarige man uit Ede.

Ziekenhuis

De andere inzittende is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto die in de verkeerde richting reed, is aangehouden. Dit is een 29-jarige man uit Almelo. Hij is ook ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen

De politie onderzoekt de precieze toedracht van de aanrijding en vraagt getuigen, specifiek een vrachtwagenchauffeur die snel na de aanrijding aanwezig was, om contact op te nemen met het Opsporingsteam Verkeer via 0900-8844.