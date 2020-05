Man heeft voor ruim 5 ton aan cash in bigshopper

Afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam een 51-jarige man uit Brazilië aangehouden die 525.000 euro vervoerde in een bigshopper. 'De man is aangehouden op verdenking van witwassen', zo laat de politie vrijdag weten.

Informatie

Naar aanleiding van eerder die dag ontvangen informatie is de politie naar de omgeving van de Argonautenweg gegaan. Daar zagen ze een man met een grote bigshopper in een auto stappen.

525.000,- euro

Vervolgens is de man in zijn auto aangehouden en bleek de bigshopper vol met geld te zitten. Het geld is geteld en in beslag genomen. In totaal zat er 525.000 euro in de tas. De man heeft inmiddels afstand gedaan van het inbeslaggenomen geld en een transactie betaald en is heengezonden.