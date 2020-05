Drie aanhoudingen na schietincident in Vlissingen

De politie heeft drie mannen aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij een schietincident in een woning aan de Lammensstraat in Vlissingen.

Getuigen meldden rond 02.00 uur bij de politie dat zij hoorden dat er geschoten werd. Agenten stelden meteen een onderzoek in en vonden bij de woning in de Lammensstraat aanwijzingen dat er daadwerkelijk geschoten was. Door hen is de woning met linten afgezet zodat er door politiemensen van Forensische Opsporing onderzoek gedaan kon worden.

Bij de huisartsenpost hadden zich inmiddels twee personen gemeld met verwondingen die mogelijk het gevolg waren van dit incident. Het betroffen een man van 23 uit Goes en een man van 25 uit Vlissingen. Beide mannen zijn door de politie aangehouden omdat zij ervan worden verdacht betrokken te zijn bij het schietincident. De man uit Goes is meteen overgebracht naar een politiecellencomplex en daar ingesloten. De Vlissinger is eerst nog overgebracht naar het ziekenhuis om daar behandeld te worden aan zijn verwondingen. Toen dat gebeurd was is ook hij overgebracht naar een politiecellencomplex en daar ingesloten. De auto waarin zij naar het ziekenhuis waren gekomen is door de politie overgebracht naar een plek waar hij onderzocht gaat worden.

Derde verdachte aangehouden

Tegen 03.00 uur werd door agenten in de Irislaan in Vlissingen een voertuig aan de kant van de weg gezet. De bestuurder van deze auto was een 21-jarige man uit Koudekerke. Ook deze man is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het incident in de Lammensstraat. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en daar ingesloten. Zijn auto is ook naar een onderzoeksplaats overgebracht door een takelbedrijf. Ook deze auto zal onderzocht worden door de politie.

Op de A58, ter hoogte van Etten-Leur, is eveneens een man aangehouden die mogelijk betrokken zou zijn bij het incident. Hij bleek er echter niets mee te maken te hebben en is weer in vrijheid gesteld.

Onderzoek nog volop gaande

Het onderzoek is nog niet afgerond. De drie verdachten zullen gehoord gaan worden door rechercheurs. Ook worden getuigen nog door de politie gehoord. Meer mededelingen over het nachtelijke schietincident in de Lammensstraat in Vlissingen worden vandaag ook niet meer gedaan.