Horeca opent haar deuren weer

Hoewel de opening in aangepast vorm is, staan de eigenaren weer te popelen om hun gasten te bedienen. Op het terras met 1,5 meter afstand en 30 bezoekers binnen, is het begin gemaakt in de hoop de schade qua omzet voor dit jaar enigszins beperkt te houden.

Ook de bezoekers stond al in de startblokken om weer te genieten van het terras in centrum of strand. De Grote Markt in Groningen was al vroeg helemaal ingericht zodat men om 12.00 uur een plekje kon uitzoeken.

Naast de horeca mogen ook musea, theaters en bioscopen weer open voor het publiek. Ook hier in aanpaste vorm, maar het begin is er.