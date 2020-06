Politie houdt 8 verdachten aan na schietincident Amsterdam

Maandagavond is er rond 19.00 uur geschoten op de Admiralengracht in Amsterdam ter hoogte van de Pieter vd Doesstraat. Dit meldt de politie maandagavond.

Ruzie op straat

'Een ruzie op straat ging aan het schietincident vooraf', aldus de politie. De twee bij het schietincident betrokken voertuigen zijn vervolgens weggereden. De politie heeft kort daarna op de Kingsfordweg een van de twee voertuigen klemgereden en de inzittenden aangehouden.

8 aanhoudingen

Kort daarna kon de politie het andere voertuig ook staande houden op de A4 en zijn ook daar alle inzittenden aangehouden. In totaal zijn er 8 verdachten aangehouden. Het politieonderzoek is in volle gang. Vooralsnog zijn er geen meldingen van gewonden als gevolg van het schietincident.