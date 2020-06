Boa in Urk het water ingeduwd

Het incident vond plaats bij de Oosthavenkade in de haven van Urk. Op een filmpje is te zien hoe de boa door een jongen van de kade wordt geduwd. Een tweede jongen die mee op liep en een derde die filmde, gaan er na de duwactie lachend vandoor. De gemeente Urk neemt het duwindident hoog op. Burgemeester Ineke Bakker zegt hierover: Ik heb hier geen woorden voor. Hoe haal je zoiets in je hoofd? Handen af van onze boa's! Dit is niet te tolereren. De heren doen er goed aan zich zo snel mogelijk te melden bij de politie. Inmiddels zijn door de politie camerabeelden van de haven veilig gesteld.