'Geen georganiseerd crimineel verband zendmastbranden'

Geen verband

Door heel Nederland zijn de afgelopen weken branden in zendmasten geweest. Na uitgebreid onderzoek van de Landelijke Recherche van de politie onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is noch relatie tussen de branden gebleken noch een georganiseerd crimineel verband tussen de verdachten.

Zendmasten in brand

De afgelopen weken heeft brand gewoed in 29 zendmasten door het hele land. De politie heeft vastgesteld dat de branden zijn aangestoken. De branden hebben geleid tot veel overlast en schade. Een enkele keer is sprake geweest van tijdelijke onbereikbaarheid van de hulpdiensten.

Overzicht branden

De plaatsen waar brand uitbrak in een zendmast zijn: Beesd (3 april), Neerkant (5 april), Rotterdam (6, 24 en 28 april), Nuenen (9 april), Groningen (9 april), Dronten (10 april), Tilburg (11 april), Veldhoven (2x, 11 april), Oudenbosch (2x, 11 april), Rijswijk (Gldl, 12 april), Almere Haven (13 april, 2x), Spijkenisse (14 april), Amsterdam (2x, 18 april), Vlissingen (23 april), Almere (24 april), Waddinxveen (25 april), Swifterbant (27 april), Standdaarbuiten (30 april), Maasbree (30 april), Den Haag (4 mei, 2x), Roermond (25 mei), Roosendaal (26 mei).

Verdachten

Tot nu toe zijn zes verdachten aangehouden. Vier verdachten werden op 10 april aangehouden. Het betreft mannen met woonplaats Groningen (34 jaar), Swifterbant (30 jaar), Swifterbant (24 jaar) en Dronten (23 jaar). De Groninger wordt verdacht van brandstichting in zijn woonplaats. De drie anderen van brandstichting in Dronten en Swifterbant.

Schorsing voorlopige hechtenis

De voorlopige hechtenis van een aantal van deze verdachten is inmiddels, onder bijzondere Reclasseringsvoorwaarden, geschorst. De vijfde aangehouden verdachte komt uit Veldhoven (30 jaar). Hij wordt verdacht van het stichten van twee zendmastbranden in zijn woonplaats. Een man uit Beringe (32 jaar) is als zesde aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting in Maasbree. In alle gevallen wordt onderzocht of verdachten betrokken waren bij meer branden in zendmasten.

Onderzoeken

De politie en het OM hebben diverse scenario’s onderzocht, waaronder het scenario dat sprake zou zijn van een georganiseerd samenwerkingsverband tussen verdachten. Om dit te onderzoeken is besloten aan de Landelijke Recherche onder leiding van het Landelijk Parket een coördinerende rol te laten hebben. Daarnaast is telkens nauw samengewerkt tussen de landelijke en regionale eenheden/parketten van politie en OM.

Lokaal

Nu er geen verband tussen de zendmastbranden is gebleken, worden de onderzoeken verder door de lokale en regionale eenheden van de politie en de Arrondissementsparketten door het land opgepakt. Een enkel onderzoek loopt bij de Landelijke Eenheid onder leiding van het Landelijk Parket. Over motieven van verdachten kunnen geen mededelingen worden gedaan, zo lang de onderzoeken in volle gang zijn.

Levensgevaarlijk

De in brand gestoken zendmasten zijn masten voor mobiele communicatie, zoals 4G, 3G en 2G. Een enkele mast betreft een 5G-zendmast. Zeker in crisistijd, zoals nu met het coronavirus, is goede connectiviteit van groot belang. Het uitvallen van een zendmast door brand kan (sterk) verminderde regionale mobiele bereikbaarheid tot gevolg hebben en tot levensgevaarlijke situaties leiden. Te denken valt aan uitval van communicatie met ziekenhuizen of bijvoorbeeld verzorgingstehuizen.

Melden

Dat politie en OM de brandstichtingen stoppen, verdachten opsporen en vervolgen, is van groot belang. Daarom is ook in het televisieprogramma Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht gevraagd voor de zendmastbranden.