Gevonden vuurwapenpatroon gemeentehuis Weert blijkt van agent

Donderdagmiddag werd er bij het gemeentehuis in Weert een vuurwapenpatroon op straat gevonden. 'Aanvankelijk was onduidelijk wat de herkomst van de patroon was en werd een onderzoek ingesteld', zo meldt de politie donderdagavond.

Agent

'Tijdens dit onderzoek bleek dat het om een vuurwapenpatroon ging die afkomstig was uit een dienstwapen van de politie. Het patroon was donderdagmiddag verloren door een politieagent die een afspraak in het gemeentehuis had', aldus de politie.

Periodiek inspectie dienstwapen

Het wapen van de politieman was eerder op de dag aangeboden voor een periodieke inspectie. Bij de inspectie werd volgens protocol het vuurwapen ontladen, wat inhoudt dat alle patronen uit het wapen werden verwijderd. Daarbij is de patroon, die naderhand op straat werd gevonden, in de broekzak van de agent terechtgekomen. De patroon is inmiddels weer terug in het bezit van de agent.