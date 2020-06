Man in Tilburg neergeschoten voor ogen van eigen zoontje (10)

Vrijdagochtend is in Tilburg een 42-jarige Tilburger voor de ogen van zijn 10-jarige zoontje neergeschoten op de Dolomietenweide. Dit meldt de politie vrijdag.

Zoontje

'Zijn 10-jarige zoontje was op dat moment bij de man en was getuige van de schietpartij. Voor hem is slachtofferhulp ingeschakeld', aldus de politie.

Schoten

Getuigen meldden kort na 09.37 uur dat er schoten waren gehoord in de Dolomietenweide. Ook zagen ze een man op de grond liggen. De toegesnelde politieagenten zagen dat de man inderdaad gewond was.

Ziekenhuis

Het slachtoffer is direct overgebracht naar het ziekenhuis. Voor het tienjarige zoontje van de man, die getuige was van het voorval, is slachtofferhulp ingeschakeld. Hij zal in een later stadium worden bevraagd over wat er zich precies heeft afgespeeld.

Signalement verdachte

In verband met het incident is de politie op zoek naar een man met een donkere huidskleur van ongeveer 25 jaar oud. Hij droeg een zwarte jas en een blauwe broek. De man rende na de schietpartij weg richting Stappegoor gebied. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht en de aanleiding voor de schietpartij, waarbij alle scenario’s nog worden opengehouden.