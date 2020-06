Met corona besmette nertsen worden toch geruimd

De met het coronavirus besmette nertsen bij nertsfokkerijen in Noord-Brabant worden toch geruimd. Dit heeft de rechtbank in Den Haag vrijdagavond bekendgemaakt.

Verzoek tot verbod ruiming afgewezen

Animal Rights en de Bont voor Dieren verzochten de Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de ruiming van met corona besmette nertsen voorlopig te verbieden. Dat verzoek werd door heeft de rechter afgewezen.

Ruimingen gaan door

Het gaat om de ruiming van zes bedrijven met in totaal acht locaties in Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint-Anthonis. Onduidelijk is nog wat er met een verdacht bedrijf in Venray gebeurt. Het besluit daartoe was gisteravond door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit genomen en het was de bedoeling om vandaag te beginnen met ruimen. Naar het voorlopig oordeel van de Voorzieningenrechter mogen de ruimingen doorgang vinden. De motivering volgt binnen twee weken.