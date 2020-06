''Naakt lichaam'' langs weg blijkt sekspop

Soms krijgen hulpdiensten te maken met vreemde meldingen. Zo ook gisteren in Haren waar een melding was binnengekomen van een sekspop langs de weg.

Weginspecteur Jeroen werd met de zaak belast en op onderzoek uitgesteurd. Maar toen hij de sekspop in de bosjes langs de weg had aangetroffen, moest hij wel twee keer kijken of het niet om een écht lichaam ging. Gelukkig bleek het te gaan om een pop, aldus de inspecteur.

Voor er meer meldingen zouden kunnen volgen, werd handhaving gewaarschuwd. Deze hebben de pop meegenomen.