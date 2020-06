Nederlands voice-over platform VoiceCowboys is vernieuwd

VoiceCowboys heeft vandaag haar nieuwe online voice-over platform gepresenteerd. Op de website kan in slechts 3 stappen een Engelse, Vlaamse of Nederlandse voice-over worden geboekt. Het platform onderscheidt zich van andere (freelance) platforms doordat het zich volledig heeft gespecialiseerd in het online voice-overs boeken.

Door de specialisatie in voice-overs kunnen opdrachtgevers altijd professionele support verwachten op VoiceCowboys.nl. Bijvoorbeeld voor een objectief stemmenvoorstel, maar ook voor advies of hulp bij de copywriting of het produceren van een complete radiospot kan men online op het platform terecht. Tevens hanteert men de bij webwinkels gebruikelijke ‘niet goed, geld terug-garantie’.

Nederlandse voice-overs krijgen eigen profielpagina’s

De Amsterdamse stemmenbemiddelaar heeft de afgelopen tijd veel geëxperimenteerd op het gebied van gebruiksgemak, voor zowel stemzoekers als de voice-over stemmen zelf. Zo zijn er profielpagina’s voor voice-overs toegevoegd, waar bijvoorbeeld direct verschillende tone of voices kunnen worden beluisterd. Ook kan op de pagina Nederlandse voice-overs direct een stemacteur worden geboekt.

Voice-over boeken is een niche

Het oude platform was inmiddels alweer 5 jaar in de lucht. Oprichter Dave Leusink: “Het was lastig afscheid nemen van ons eerste platform, gezien de uitstekende conversie. Daarom is er eerst heel veel getest. Voice-overs boeken is natuurlijk zo’n typische niche waarbij je heel veel uiteenlopende verzoeken krijgt om functionaliteiten. Met ons nieuwe platform denken we de optimale mix te hebben van gebruiksgemak en functionaliteit.”

De juiste Nederlandse tone of voice

De ‘less is more’ filosofie wordt ook gehanteerd bij het toelaten van nieuwe stemmen. Zo worden bij VoiceCowboys alleen nieuwe voice-overs toegevoegd wanneer zij een tone of voice vertegenwoordigen die nog in het stemmenbestand ontbreekt. Zo hoeven bezoekers niet eerst een bestand van duizenden stemmen die de Nederlandse taal spreken door te ploegen, maar kan snel een passende stem worden gevonden, zo is het idee.

Voice-overs krijgen het de laatste jaren overigens steeds drukker. Zo investeren steeds meer bedrijven steeds meer in online video om hun bedrijf op de kaart te zetten. Deze video’s worden dan uiteraard weer voorzien van een professionele voice-over. Ook een voicemail laten inspreken door een ervaren stemacteur wordt nog regelmatig gedaan.