Regeling gedupeerde ouders toeslagen wordt uitgebreid

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen maakt het mogelijk dat gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire, die onterecht het predicaat Opzet/Grove schuld kregen, in aanmerking kunnen komen voor een nog op te stellen financiële regeling. Hiervoor wordt de vangnetbepaling die nu voorligt in de Tweede Kamer uitgebreid.