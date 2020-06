Dode vrouw in woning Neede, vriend als verdachte aangehouden

In het Gelderse Neede heeft de politie donderdag een verdachte aangehouden omdat deze verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van 29-jarige vrouw in een woning.

Aan het einde van de middag kreeg de politie een melding dat er iets aan de hand was in een woning aan de Thoomsenweg. In de woning werd het stoffelijk overschot van de vrouw aangetroffen. De verdachte is de medebewoner en zou volgens Boevennieuws de vriend van de vrouw zijn.

De politie heeft een plaats delict ingericht en is een onderzoek gestart. De man zal worden gehoord over de toedracht van het incident.