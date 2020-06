Melkveehouder uit Tienhoven gaat biologisch boeren

Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen

Het bedrijf van Wilco ligt in het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Samen met zijn vrouw en kinderen (7 en 9) houdt hij 95 melkkoeien en 50 stuks jongvee. Van der Vaart is aangesloten bij Wij.land. Die organisatie streeft naar een landschap waarin natuur in evenwicht is met de mensen die er wonen en werken.

Biologisch meer bestaansrecht

'Mijn gevoel zegt dat ik de biologische kant op moet. Zo maak ik de meeste kans in dit gebied om te kunnen blijven boeren. Biologische boeren hebben meer bestaansrecht. Daarom zit ik sinds kort in het omschakeltraject om binnen anderhalf jaar van 'gewone boer' naar biologisch te gaan. Biologisch boeren betekent geen bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest en minder gebruik van antibiotica. Mijn koeien krijgen gras van onze eigen kruiden- en graslanden. Ik lever momenteel planet proof melk', aldus Van der Vaart

Experimenteren

Van der Vaart krijgt via het project Natuurinclusief boeren in de Vechtplassen van Wij.land kennis aangereikt over duurzaam bodembeheer, het verwerken van natuurmaaisel en het stimuleren van meer biodiversiteit op het bedrijf. Een belangrijk onderdeel van het project is het experimenteren, leren door te doen. Het project wordt mogelijk gemaakt door het Platteland Ontwikkelings Programma (POP3) van de provincie Utrecht.

Corona

Van het Corona virus merkt Van der Vaart nog niet veel. 'We krijgen natuurlijk minder bezoek, veel gaat telefonisch of via Skype. De melkprijs begint te zakken, dat is een zorgpunt. Maar ik vertrouw erop dat we hier doorheen komen.'