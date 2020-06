Dode vrouw in water aan het Kloosterpark in Schijndel aangetroffen

De politie laat weten dat er vanmorgen rond 08.00 uur in het water aan het Kloosterpark in een dode vrouw is gevonden. 'We gaan op dit moment niet uit van een misdrijf, maar doen ter plaatse nog wel onderzoek om alles uit te kunnen sluiten', zo laat de politie weten.