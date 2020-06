Scooterrijder gewond bij aanrijding in Coevorden

Op de Eendrachtstraat in Coevorden vond maandagmiddag een ongeval plaats. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen waaronder de traumahelikopter vanaf Eelde.

Op de Eendrachtstraat is een scooterrijder achter op een vrachtwagen gereden geladen met betonplaten. De scooterrijder is gewond geraakt de ernst van de verwondingen zijn niet bekend.

De Eendrachtstraat is afgesloten voor het verkeer. De traumahelikopter vond een landingsplaats bij de Marechaussee kazerne.