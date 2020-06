Nationale Toplessdag: 21 juni 2020

De derde editie van de Nationale Toplessdag op 21 juni 2020 staat in het teken van trots zijn op je eigen lichaam en bodyshaming. Uit onderzoek blijkt dat veel vrouwen niet (meer) topless zonnen uit onzekerheid over hun eigen lichaam.

Want hoe gewoon topless zonnen zo’n 25 jaar geleden nog was, tegenwoordig zie je het bijna niet meer. En dat is zonde, want uit onderzoek blijkt dat 50% van de Nederlandse vrouwen wél graag topless wil zonnen, maar dat nauwelijks doet. Blote borsten op het strand horen bij Nederland! Niet alleen op de Nationale Toplessdag en niet alleen op het strand, maar op elke zonnige zomerse dag én ook bij de recreatieplas bij jou om de hoek of in de achtertuin.

Online campagne

Omdat we dit jaar niet met een groep vrouwen op het strand kunnen verzamelen, is er een online campagne gestart. Het doel van de campagne is om vrouwen bewust te maken dat ze keuzevrijheid hebben om te zonnen hoe ze willen en (weer) van hun lijf te leren houden. Christine Kouman, directeur van NFN Open & Bloot, dé belangenbehartiger voor naaktrecreatie in Nederland, ziet vooral dat vrouwen onzeker zijn. ‘Al die perfecte vrouwenlijven in de (sociale) media geven een scheef beeld van hoe een vrouwenlijf er écht uit ziet. Dat maakt vrouwen onzeker, ze denken dat ze niet ‘mooi’ genoeg zijn. Daarnaast wordt het lichaam van de vrouw veel geseksualiseerd, dat vind ik een ernstig maatschappelijk probleem. Ook de angst om gefilmd of op de foto gezet te worden door wildvreemden weerhoudt vrouwen van topless zonnen. Als blote borsten weer op een ‘echte’ manier in de media komen en zichtbaar zijn op het strand en op andere plekken, dan is het toch ook niet meer interessant om ze op te foto te zetten?’

Bodyshaming

Bodyshaming is een breed maatschappelijk probleem. Kritiek geven op het uiterlijk van een ander (of van jezelf) gebeurt aan de lopende band. ‘Tijdens de online campagne zien we het ook gebeuren, vertelt Christine Kouman: ‘We lezen reacties van vrouwen die vinden dat oudere vrouwen echt niet meer topless moeten zonnen of dat topless zonnen echt heel lelijk is, omdat ‘alles los’ hangt. Dit soort opmerkingen zijn erg kwetsend en vaak hebben vrouwen zelf niet door dat ze anderen daar onzeker mee maken. We vinden echt dat dit moet stoppen.’

Discussie

Als onderdeel van de online campagne in aanloop naar de Nationale Toplessdag is BlootGewoon! een Facebookgroep gestart voor vrouwen met de naam ‘Zonnen zonder Topje’. In een mum van tijd zijn er meer dan 250 vrouwen aangesloten die openlijk hun twijfels en ervaringen delen. Ze gaan de discussie aan en helpen elkaar bij het maken van

eigen keuzes. Dat hier behoefte aan was, blijkt wel aan het feit deze groep nog dagelijks groeit en dat vrouwen hun goede en nare ervaringen openlijk delen.

Topless of niet: keuzevrijheid

De campagne heeft niet als doel om iedereen ‘uit de topjes’ te krijgen, benadrukt Christine Kouman. BlootGewoon! zet zich in voor maatschappelijke acceptatie van naaktrecreatie, bloot is gewoon en moet dat ook blijven. De Nationale Toplessdag helpt om dit onderwerp weer op de kaart te zetten. Elke vrouw mag in de zon liggen zoals ze zelf wil, topless of niet. Je hebt altijd een keuze.



Zondag 21 juni Nationale Toplessdag

Andere jaren riepen we vrouwen op om naar het strand te komen, topless te zonnen en zo samen ons doel te steunen. Dit jaar vragen we iedereen om op zondag 21 juni online een statement te maken met de #toplessdag. Deel je ervaring, een quote, een foto over het hebben van keuzevrijheid en tegen bodyshaming.