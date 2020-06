Lichaam in water bij Holtheme geen misdrijf

Lege auto

De politie trof een lege auto aan langs de sloot met de kofferbak en portieren geopend. Hierop werd een grote zoektocht op touw gezet. De politie heeft bevestigd dat hier een levenloos lichaam is aangetroffen. De identiteit en de doodsoorzaak van het slachtoffer worden onderzocht. Naast meerdere politie-eenheden komen de tactische recherche en de Forensische Opsporing ter plaatse in Holtheme. De locatie ligt langs het bekende Pieterpad wandelpad van Pieterburen naar St Pietersberg.

Geen misdrijf

Uit onderzoek door de politie is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. Een 89-jarige man uit Coevorden was aan het vissen en is vermoedelijk onwel geworden en in het water gevallen.