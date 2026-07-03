Fietsactie rondom werkzaamheden N764 groot succes

De fietsactie die de provincie Overijssel startte vanwege de onderhoudswerkzaamheden aan de N764 is een groot succes. Inwoners konden 500 euro korting krijgen op de aanschaf van een elektrische fiets. Binnen tien minuten waren maandag 100 extra kortingsbonnen aangevraagd.

Een week eerder waren al 150 kortingsbonnen weggegeven. De provincie is er blij mee, want het laat zien dat de fiets een goed alternatief voor de auto is tijdens de werkzaamheden aan de N764 tussen Zwolle en Kampen.

De provincie heeft tijdens de afsluiting van de N764 meer fietsacties om reizigers te stimuleren vaker de fiets te pakken. De korting op een elektrische fiets is een van de acties. Doel is om de doorstroming zo te stimuleren en de hinder te beperken. Immers, hoe minder auto’s, hoe beter de doorstroming nu de weg is afgesloten. De provincie hoopt dat inwoners ook na de werkzaamheden meer de fiets blijven pakken om van en naar hun werk te reizen. Vanwege het succes hebben lokale fietsendealers besloten zelf ook een actie te doen, zij geven kortingsbonnen uit van 250 euro bij de aanschaf van een nieuwe e-bike van minimaal € 2.000. De bon kan worden ingezet voor accessoires en onderhoud.

De N764 wordt veel gebruikt voor woon-werkverkeer tussen Zwolle en Kampen. Door de onderhoudswerkzaamheden is er hinder voor het verkeer. De weg is sinds 29 juni afgesloten en gaat medio september weer open. Juist in die periode is de fiets voor veel reizigers een praktisch en aantrekkelijk alternatief.

Naast de kortingsactie krijgen fietsers onderweg op verschillende momenten gratis koffie of ijs. Ook kunnen deelnemers in deze periode extra punten sparen met de fietsapp Da’s zo gefietst. Hiermee kunnen zij meedoen aan ‘challenges’ en sparen voor aanbiedingen.