De overstap naar een refurbished iPhone, waar moet ik opletten?

In een tijd waarin het milieu belangrijker is dan ooit, is de refurbished iPhone razend populair geworden. Het is namelijk niet meer vanzelfsprekend dat je een iPhone gloednieuw in de winkel koopt. Zeker niet wanneer je ook nog eens heel veel geld kunt besparen.

Steeds meer mensen vinden de nieuwe iPhones te duur, vandaar dat ze zoeken naar een alternatief. Hierbij kiezen ze dan voor een tweedehands iPhone of voor de refurbished variant. Je bespaart niet alleen maar veel geld met het kopen van een refurbished iPhone, maar ook nog eens het milieu. In principe geef je een Apple device een tweede leven en verleng je de levensduur van het toestel met twee jaar.

Bijna elk model binnen het Apple iPhone assortiment is refurbished te verkrijgen. Denk hierbij aan de iPhone X refurbished of de refurbished iPhone Xr. Wil je ook de overstap maken naar een refurbished iPhone? In dit artikel zullen we dieper in gaan op de belangrijke punten waar je op moet letten bij je zoektocht naar een gereviseerde iPhone.

De verschillende productcondities

Allereerst is het belangrijk om goed te letten op de verschillende productcondities. Er zijn namelijk verschillende kwaliteitsgradaties waarin een refurbished iPhone zich kan verkeren. De drie productcondities zijn:

A grade – Zo goed als nieuw

B grade – Licht gebruikt

C grade – Zichtbaar gebruikt

In je zoektocht is het belangrijk om appels met appels te vergelijken. Hierboven wordt duidelijk aangegeven hoe de verschillende productcondities zich kenmerken. Een A-grade is zo goed als nieuw en heeft geen zichtbare gebruikssporen. Een B-grade is vaak licht gebruikt met lichte gebruikssporen. Een C-grade is vaak zichtbaar gebruikt en heeft diepere gebruikssporen, zoals een kras of een deuk. Uiteraard mag je verwachten dat een A-grade duurder is dan een B-grade of een C-grade refurbished iPhone. Doordat er verschillende productcondities worden gehanteerd, wordt het voor jou makkelijker om een keuze te maken. Wil je voor goedkoop gaan? Dan is de C-grade een goede keuze. Wanneer je kwaliteit belangrijker vindt, is de A-grade de perfecte keuze voor jou.

Vergelijk aanbieders op basis van beoordelingen

Om verzekerd te zijn van een goede aankoop is het belangrijk om aanbieders met elkaar te vergelijken. Er zijn namelijk veel aanbieders op de markt voor refurbished iPhones. Het vergelijken kan door middel van de klantbeoordelingen. Hierin wordt duidelijk aangegeven welke ervaringen andere klanten hebben met de verschillende aanbieders. Je kunt hieruit duidelijk opmaken of een aanbieder betrouwbaar is en zekerheid levert. Een goede aanbieder kun je herkennen aan de vele positieve beoordelingen. Ben je een bedrijf tegen gekomen met veel negatieve beoordelingen? Dan kun je het bedrijf beter vermijden en kiezen voor een andere.

Bekijk aandachtig de keurmerken

Een ander belangrijk punt zijn de verschillende keurmerken. Momenteel zijn er een aantal keurmerken die belangrijk zijn voor een webshop om aan te kunnen tonen dat ze betrouwbaar zijn. Het refurbished keurmerk is daar één van, hiermee laat een webshop zien dat zij strenge voorwaarden stellen aan hun refurbished iPhones. Naast het refurbished keurmerk is het webshop keurmerk ook een belangrijke.

Lees de garantievoorwaarden door

Er zijn veel verschillende aanbieders op de refurbished iPhone markt met verschillende garantievoorwaarden. In de voorwaarden staat vaak aangegeven hoe lang de garantietermijn is, wanneer deze ingaat en welke onderdelen er wel of niet binnen de garantie vallen. Lees deze voorwaarden altijd door. Het kost je maar enkele minuten, maar kan je een hoop verwarring besparen.