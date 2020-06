Dode vissen door gemaalstoring in Klazienaveen

De oorzaak is een overstort door een storing in een gemaal. Hierdoor kwam er zuurstofarm water in het kanaal en daar kunnen vissen niet goed tegen. De gemeente Emmen heeft de storing in het gemaal inmiddels verholpen. Waterschap Vechtstromen plaatst een aantal beluchters om meer zuurstof in het water te brengen. Dit kan enige geluidsoverlast geven. Doordat we extra zuurstofrijk water aanvoeren is de verwachting dat er morgen weer voldoende vers, zuurstofrijk water in het kanaal zit. De dode vissen worden geruimd. De gemeente en Waterschap Vechtstromen houden de situatie nauwlettend in de gaten.