Kraanwagen gekanteld in Tynaarlo

Een kraanwagen van de firma Mamoet is donderdagmiddag gekanteld in Tynaarlo. De chauffeur raakte hierbij met de schrik vrij.

De chauffeur reed over de Zuidlaarderweg (N386) in Tynaarlo en kantelde op de rotonde nabij de voetbalvereniging. De oorzaak hiervan is niet bekend.

In de ambulance werd de chauffeur gecontroleerd door personeel van de ambulancedienst, maar bleek ongedeerd.

De berging van de kraan zal nog enige tijd in beslag nemen.