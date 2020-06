IJsbeertje van 6 maanden oud plotseling overleden

Eén van de twee ijsbeerjongen die in november 2019 in Ouwehands Dierenpark Rhenen werden geboren is plotseling overleden. Dit heeft de dierentuin vrijdagavond bekendgemaakt.

'Groot verlies'

'Door een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden is op donderdagavond 11 juni 2020 één van de twee ijsbeerjongen overleden. Op dit moment wordt onderzocht wat de toedracht is van dit grote verlies', laat de dierentuin weten.

Half jaar

'Hartverscheurend is het om het ijsbeertje te verliezen. Het komt wel eens voor dat kort na de geboorte een jong overlijdt, of dat de moeder met haar instinct ervoor kiest een jong te laten overlijden omdat de kansen op overleven voor dat jong nihil zijn. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de moeder dan ziet of aanvoelt dat het jong iets mankeert. Het is verschrikkelijk een jong te moeten verliezen na een half jaar”, aldus José Kok, hoofd dierverzorging.

Niet eerder voorgevallen

Het is voor het eerst in jaren dat Ouwehands Dierenpark een ijsbeertje verliest. Er kwamen eerder al veel jongen ter wereld in de dierentuin en zij verhuisden na een aantal jaar naar een ander park waar zij weer konden bijdragen aan het internationale fokprogramma om de diersoort in stand te houden.

Een half jaar genoten

De tweeling Yuka en Yura kwam in november 2019 ter wereld. In maart 2020 kwamen zij samen met hun moeder voor het eerst naar buiten. De afgelopen weken is er genoten van de kleine tweeling. De twee ijsbeertjes waren volop aan het ravotten met elkaar of met hun moeder. De tweeling groeide goed en was erg actief.

Yura

'Yura was al een half jaar oud en stond een mooie toekomst te wachten. De moeder en het andere jong hebben uitgebreid afscheid genomen van de kleine ijsbeer. Helaas hebben we niet langer van haar mogen genieten', aldus de dierentuin.