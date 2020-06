Man (43) uit Woerden vast in Belgisch drugsonderzoek, totaal 3.200 kilo coke

Afgelopen woensdag heeft het HARC-team op verzoek van het Belgisch Openbaar Ministerie 's morgens een inval gedaan in een woning in Woerden. 'Hierbij is een 43-jarige man aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne en lidmaatschap van een internationaal vertakt drugsnetwerk', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

3200 kilo cocaïne

In april dit jaar onderschepte het HARC-team een partij van in totaal 3.200 kilo cocaïne. De ingevoerde partijen cocaïne waren zowel bestemd voor de Nederlandse als Belgische markt. Een deel van die partij, 1.459 kilo, leidde eerder tot de aanhouding van vijf verdachten. Voordat de cocaïne onderschept werd in de Rotterdamse haven liep er al enige tijd een onderzoek door het Belgisch Openbaar Ministerie. Dat gisteren onder meer heeft geleid tot de aanhouding van de 43-jarige verdachte.

Hoofdverdachte aangehouden

In België zijn woensdagochtend meerdere aanhoudingen verricht. Hierbij is ook een 77-jarige hoofdverdachte uit Knokke-Heist aangehouden. De 43-jarige verdachte wordt naar verwachting binnenkort overgeleverd aan België. Ook wordt zijn betrokkenheid in het Nederlandse onderzoek onderzocht.