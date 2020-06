Vier verdachten aangehouden voor Zwolse drugshandel

Vrijdagavond zijn in Zwolle vier verdachten aangehouden in een groot lopend onderzoek naar drugshandel en schietincidenten in Zwolle. 'Eén van de verdachten is ook aangehouden voor betrokkenheid bij een schietincident in oktober vorig jaar op de Klooienberglaan in Zwolle', zo meldt de politie zaterdag.

TGO

Het Team Grootschalige Opsporing (TGO), de Districtsrecherche IJsselland en het politieteam Zwolle zijn al maanden bezig met onderzoeken naar de schietincidenten en handel in verdovende middelen in Zwolle.

Doorzoeking

Agenten hielden vrijdagavond op de Abel Tasmanstraat een 26-jarige man aan. Hij vluchtte weg en gooide tijdens zijn vlucht een vuurwapen van zich af. Het wapen is in beslag genomen. Een andere 27-jarige man is aangehouden op de Eperweg in Heerde. Een 18-jarige verdachte reed in zijn auto over de van Spilbergenstraat. Agenten hielden hem aan en hebben zijn auto in beslag genomen voor onderzoek. Deze drie verdachten zijn aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen.

Doorzoekingen

Vervolgens zijn er doorzoekingen geweest in twee woningen, aan de Abel Tasmanstraat en de Klooienberglaan, en twee bedrijfspanden, aan de Telfordstraat en Korte Kamperstraat. Rechercheurs troffen tijdens de doorzoekingen onder andere verdovende middelen, een vuurwapen en geld aan. Er zijn ook gegevensdragers in beslag genomen voor verder onderzoek. De vierde verdachte, een 30-jarige Zwollenaar, was aanwezig in het pand aan de Korte Kamperstraat. Hij is aangehouden nadat er verdovende middelen waren aangetroffen.

Schietincident Klooienberglaan

In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 oktober vond een schietincident plaats aan de Klooienberglaan. Een man in een auto werd geraakt in zijn schouder. Deze man, een 27-jarige man uit Zwolle, wordt er van verdacht dat hij die nacht zelf ook met een vuurwapen heeft geschoten. Hij is vrijdagavond aangehouden op de Eperweg in Heerde. Voor het schietincident zijn al eerder verdachten aangehouden. Het gaat om drie mannen uit Zwolle. Dinsdag 23 juni 2020 is er een regiezitting waarbij onder andere dit schietincident aan de Klooienberglaan wordt behandeld.

Stoppen zware criminaliteit

Districtschef Ramon Arnhem is trots op de resultaten die de medewerkers van het TGO, de Districtsrecherche IJsselland en het politieteam Zwolle de afgelopen maanden hebben behaald. 'Rechercheurs hebben hard gewerkt aan het oplossen van de onderzoeken naar de verschillende schietincidenten in Zwolle. Wij accepteren geen vuurwapengeweld op straat. Dat heeft al geleid tot een aantal aanhoudingen en de onderzoeken gaan onverminderd door. De aanpak van zware criminaliteit, waaronder de handel in de verdovende middelen, heeft topprioriteit. Dat doen wij vanuit verschillende teams en we werken daarin ook samen met onze veiligheidspartners. We gaan voor een veilig en leefbaar district!', aldus Arnhem.