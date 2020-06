Brandweer dooft brandend riet in Kloosterpark in Schijndel

De brandweer werd zaterdagavond rond 20.00 uur gealarmeerd voor een buitenbrand in het Kloosterpark in Schijndel. De brandweer moest een paaltje verwijderen op het fietspad aan de Putsteeg om de brand in het park achter het Elde College te bereiken.