Broedende lachstern met kuiken op Marker Wadden

Op Marker Wadden is een jonge lachstern geboren. Dat is een unicum. Sinds 1958 is er slechts één broedgeval in Nederland bekend. Het broedgeval werd ontdekt door vogelonderzoeker Jan van der Winden. “Dit is geweldig nieuws en een enorme opsteker voor Marker Wadden. Het geeft aan dat de natuureilanden in het Markermeer ook voor deze zeldzame en kwetsbare vogel een geschikt leefgebied is” aldus Tim Kreetz, boswachter van Natuurmonumenten op het eiland.

'We zijn totaal verrast. De kenmerkende lach hadden we op het eiland totaal nog niet verwacht. Volwassen lachsterns eten namelijk grote insecten en die zijn er op Marken Wadden nog niet zo veel. De natuureilanden zijn pas twee jaar oud en nog volop in ontwikkeling. De komst van de deze vogel hadden we pas over een aantal jaar durven dromen, als de natuur verder ontwikkeld is. Vogels zijn heel kritisch waar ze gaan broeden. Kennelijk is er nu al voldoende voedsel' aldus boswachter Tim. Een lachstern vangt insecten in de lucht of pikt ze van de bodem, tussen planten of het wateroppervlak. Dit in tegenstelling tot de meeste sterns die in het water duiken naar vis om te eten.

Zeldzaam

De lachstern is zeldzame vogel en staat op de ‘Rode Lijst’ van bedreigde diersoorten. Er zijn in Noord-Europa nauwelijks geschikte leefgebieden waar de lachstern zowel kan broeden als foerageren. De lachstern op Marker Wadden broedt op één van de voor bezoek ontoegankelijke eilanden. Het gebied is alleen toegankelijk voor de boswachter en een select aantal natuuronderzoekers. Het broedgeval en kuiken is tijdens onderzoek ontdekt.

Natuur ontwikkelt zich razendsnel

De natuur van Marker Wadden komt buitengewoon snel tot bloei, blijkt uit een tussenrapportage van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden van mei dit jaar. Hierin onderzoeken Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Deltares en EcoShape meerdere jaren hoe het ecosysteem van Marker Wadden zich ontwikkelt. Het goede natuurnieuws blijkt ook uit ander onderzoek van februari dit jaar. De beschikbaarheid van voedingsstoffen in het water is door de aanleg van Marker Wadden flink toegenomen. Hierdoor kwamen er grote hoeveelheden insecten en ander klein leven zoals algen, watervlooien en vislarven. Zij zijn op hun beurt weer voer voor vogels en vissen.