Klassieke Fort Mustang raakt zwaar beschadigd bij eenzijdige aanrijding

Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De bestuurder van de auto is na eerste onderzoek in de ambulance mee genomen naar het ziekenhuis. De weg is tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

De auto, een klassieker Ford Mustang cabriolet uit 1967, raakte zwaar beschadigd.