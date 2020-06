Politie onderzoekt ongeregeldheden in Den Haag

Ondanks het verbod op de demonstratie van de groep ‘Viruswaanzin’, begaf een mix van demonstranten en onruststokers zich toch naar het Malieveld in Den Haag. Dat leidde tot onrust in het gebied rond het Centraal Station en Malieveld. Tijdens de confrontaties met de ME is fors geweld gebruikt door de onruststokers. Zij gooiden met rookbommen en stenen en gingen de ME fysiek te lijf. De politie heeft meermaals ingegrepen, waarbij de waterwerper werd ingezet

De politie hield vierhonderd personen aan. En stelt een onderzoek in naar verdachten die betrokken waren bij de ongeregeldheden, maar niet konden worden aangehouden. Daarvoor zijn wij op zoek naar foto’s of filmpjes die gemaakt zijn van de ongeregeldheden