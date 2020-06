Hittteplan actief voor zuidelijk deel van het land

Vandaag en morgen lopen de maximumtemperaturen uiteen van 26°C in het Waddengebied tot lokaal 31°C in het zuiden van het land, vrijdag kan het in het zuiden lokaal 32°C worden. De minimumtemperaturen liggen komende nacht rond 16°C, in de nacht naar vrijdag rond 18°C.